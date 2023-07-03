İstanbul

THY ve Suudi Arabistan'a ait havayolu şirketiyle hacı kafilesini taşıyan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na indi.

Terminalde pasaport işlemlerini tamamlayan hacılar, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nin kapısında aileleri ve yakınlarınca karşılandı.

Hacılar yakınları ile uzun süre kucaklaşarak sevinç gözyaşı döktü.

"Gitmeye niyetli olanlara tavsiyem gençken gitsinler"

Hacılardan Mücahit Demirhan, hacı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Hem sevinçliyiz hem de buruğuz. Oradan ayrılmak da kolay değil ama ülkemizi de çok seviyoruz. Burayı da çok özledik. Çok kalabalıktı. Nasip oldu genç yaşta gittik." diye konuştu.

İrfan Fırat da hac vazifesini yerine getirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'ye döndüğü için de sevinçli olduğunu aktaran Fırat, şöyle devam etti:

"Şimdi şükür namazımızı da kılacağız. Kazasız belasız yapıp geldik. Gayet güzel geçti. Hava biraz sıcaktı. 40 derece civarındaydı. İki defa umreye gittim, bu sefer de hacca gittik. Hac biraz daha yorucu. Günler hep belli. Müzdelife olsun, şeytan taşlama olsun... Bunların hepsini sırayla yaptığında yorucu oluyor. Yürüme mesafesi çok fazla. 35 bin adım attığımız zamanlar oldu. Hacca gitmeye niyetli olanlara tavsiyem gençken gitsinler. O zaman ibadetlerini çok iyi yaparlar."

Necmiye Elmaslı ise hacda herkes için dualar ettiklerini ifade ederek, "Herkese dualarımızı yolladık. Vazifemizi yapıp Türkiye'ye döndük. Kızım, yeğenlerim, kardeşlerim karşıladı." dedi.

Hasibe Yalın da hac ibadetinin çok güzel geçtiğini anlattı.

AA