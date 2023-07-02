İstanbul

Çoğunluğu yurt dışında yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 300 kişilik ilk hacı kafilesi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Hacılardan bazıları pasaport kontrolünün ardından yaşadıkları ülkelere dönerken, kimileri de bagajlarını alarak memleketlerine gitti.

Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkış yapan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.

"Mekke'yi görmek muazzam bir duygu"

Almanya'dan kutsal topraklara gittiğini söyleyen Semih Ülker, hac farizasını yerine getirmek için iki haftalığına Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini söyledi.

İlk kez hacca gittiğini belirten Ülker, "Annemle karar alarak gittik. Çok güzel manevi duygular yaşadık. Çok fazla kalabalıktı. Önce Medine'ye, sonra Mekke'ye geçtik. Herkesin bu duyguları yaşaması gerekiyor. Mekke'yi görmek muazzam bir duygu." diye konuştu.

Oğluyla kutsal topraklara giden Nazmiye Ülker de hacca ikinci kez gitmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Rabb'imizin davetine genç yaşta icabet ettik"

Hacılardan Gökhan İnci de kutsal topraklardan dönmenin hüznünü yaşadığını ifade etti.

Genç yaşta hacca gitmenin önemine dikkati çeken İnci, şunları kaydetti:

"Rabb'im gitmeyenlere nasip etsin. Çok güzel, kutsal bir yolculuktu. İmkanı olanların mutlaka bir kere gidip görmesi gerekiyor. Rabb'imizin davetine genç yaşta icabet ettik, kutsal topraklarda görevimizi yerine getirdik. Genç gidip, dinamik bir şekilde görevimizi yapıp, Peygamber Efendimizi anlama ve hayatımızı bundan sonra ona göre yaşamayı Rabb'im bizlere de nasip etsin. Kalabalığa rağmen çok güzel geçti."

Mert Şener de hacda çok duygulu anlar yaşadıklarını anlatarak, "Yurt dışında yaşadığımız için bekleme olmadı. Allah gitmek isteyip gidemeyenlere nasip etsin. Allah izin verirse memleketimiz Amasya'ya gideceğiz." ifadesini kullandı.

AA