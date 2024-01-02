Uzun yıllar boyunca Elit Kuaför ve Mağazacılık alanında ticaret yaparak iş dünyasında kendini kanıtlamış olan Uyunmaz, son 8 yıldır Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yardım Şube Müdürlüğü'nde görev yaparak kamu hizmetine odaklandı. Mahallesine olan bağlılığı ve topluma hizmet etme arzusuyla hareket eden Uyunmaz, görev süresi boyunca sağlık ve sosyal hizmetler alanında mahallesine katkı sağlamış, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çaba sarf etmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Uyunmaz'ın eşi Pınar Uyunmaz ise Şehit Fatih Gök İlkokulu'nda okul öncesi öğretmenliği yaparak eğitim camiasında aktif rol almaktadır. Yaklaşık 10 yıldır Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden aile, mahalle halkıyla iç içe bir yaşam sürerek mahalle dinamiklerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

Hacı Ömer Uyunmaz Kimdir?

Hacı Ömer Uyunmaz, mahallesinde gördüğü eksiklikleri gidermek, vatandaşların sesi olmak ve mahalle halkının refahını artırmak için adaylığını koymuştur. Uyunmaz'ın öncelikli hedefi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek, katılımcı bir yönetim anlayışıyla çözüm üretmek ve mahallede dayanışma ve birlik duygularını güçlendirmektir.

Uyunmaz, kendisini Tavşantepe'nin gerçekçi bir temsilcisi olarak görmekte ve adaylığı boyunca mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutacağını belirtmektedir. H. Ömer Uyunmaz, vizyoner bir lider olma yolunda ilerlerken, mahallesine değer katmaya ve toplumsal refahı artırmaya kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Mahalle sakinleri, Uyunmaz'ın tecrübesine, ailesiyle birlikte mahalledeki uzun süreli bağlılığına ve mahalle için duyduğu sorumluluğa güven duyarak desteklerini dile getirmekteler.