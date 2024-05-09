İstanbul

"Sürre Alaylarından Günümüze - Üsküdar Harem'den, Harem-i Şerif'e" ismiyle düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Hacca gitmenin, Kabe'ye ve Ravza'ya yüz sürmenin, orada secde etmenin, tavaf yapmanın, Safa ile Merve arasında say etmenin, Arafat'ta vakfeye durmanın ve günahlar için af dilemenin bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisi olduğunu söyledi.

Hz. Peygamberin "İslam 5 şey üzerine inşa edilmiştir." hadisi şerifini hatırlatan Erbaş, "Hac ibadeti de İslam'ın temelleri üzerinde adeta yükseldiği o beş esastan birisidir. Bunu yapmak inşallah sizlere nasip olacak. Buradan yola çıktığınız andan itibaren aziz kardeşlerim kalbinizde, gönlünüzde Allah aşkı, Resulullah aşkı daha da artacak. 'Kabe-i Muazzama aşkı, Ravza aşkı, Arafat'a bir an önce varayım, vakfeye durayım, tövbe istiğfar edeyim, ibadetlerimden daha çok lezzet alayım.' İşte bütün bunların niyetiyle bugün yola çıkıyorsunuz." diye konuştu.

Erbaş, hocaların bu yolda adaylara rehberlik edeceğini kaydederek, "Gidip dönünceye kadar onlar Kabe'nin hikmetini sizlere anlatacaklar. Haccın hikmetlerini, Arafat'ın, Ravza'nın, Müzdelife'nin, Mina'nın hikmetlerini sizlere anlatacaklar, müzakere edeceksiniz. İnşallah döndükten sonra ömrünüzün sonuna kadar o heyecanla İslam'ı yaşamaya devam edeceksiniz." dedi.

Hac ibadetinin Müslümanlığı daha kavi hale getirmek için farz kılındığını belirten Erbaş, Müslümanlar olarak gençlere, çocuklara daha iyi örnek anne, baba ve rol model olmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetlerini yaptıklarını söyledi.

Erbaş, bir de Allah'ın vermiş olduğu namütenahi nimetlere şükretmek için ibadet yaptıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Onun için namaz kılıyoruz. Şükrümüzü eda etmek için. İnşallah hac mekanına vardığınız zaman, hicaz diyarlarına girdiğiniz zaman Allah resulü Efendimiz'i gönlümüzde, kalbimizde daha iyi anlamaya çalışalım. Efendimiz gençliğini nasıl geçirmiş o diyarlarda? Kendisine nübüvvet geldikten sonra, peygamberlik geldikten sonra ümmetinin ve tüm insanlığın karanlıklardan aydınlığa çıkarılması için nasıl çalışmış, nasıl gayret etmiş? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ona vahiy ettiği şu ayeti kerimeyi bütün insanlığa tebliğ etmek için, Kur'an'ı bütün insanlığa tebliğ etmek için nasıl gayret etmiş, çabalamış? Bunun farkındalığını hiçbir an aklımızdan çıkarmayalım."

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen bir kitap olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İşte o kitabın indiği yerlerde yürüyeceksiniz ne mutlu sizlere. Allah resulü efendimizin tebliğ yaparken insanlara nasıl tebliğ ettiğini, nasıl onlara hitap ettiğini hocalarımız sizlere anlatacak. 'Peygamberde sizin için bir örnek vardır, en güzel örnek vardır.' İşte o en güzel örnekliği sergilediği topraklarda yürüyeceksiniz. Gidişinizle dönüşünüz arasında inşallah şöyle bir fark olacak. Allah resulü efendimizin bütün insanlığa getirmiş olduğu o örneklik var ya, o örnekliği yerlerinde fark ederek, anlayarak onun hikmetini daha güzel bir şekilde anlamış olarak döneceksiniz inşallah. Efendimizin şefaatine, Cenabıhak hepimizi nail eylesin inşallah. Hayırla gidip dönmeyi, haccınızı mebrur bir şekilde yapmayı hepinize Cenabıhak nasip eylesin. Haccınız mebrur, sa'yiniz meşkur olsun inşallah."

İstanbul İl Müftüsü Arpaguş, konuşmaların ardından hacı adayları için dua etti.

Hacı adayları duygularını anlattı

Hacı adaylarından Tamam Irmak, daha önce Umre'ye gittiğini, Hacca ilk defa gideceğini belirterek, çok heyecanlı olduğunu ve iyi hissettiğini söyledi.

Güler Akkaya ise, "Bunu yaşamak gerekiyor. Anlatmak biraz zor. İlk defa gidiyorum, 43 gün kalacağız. İlk hac nasip oldu. 7 yıldır bekliyorum, 8. yılda çıktı." ifadelerini kullandı.

Merasimin ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adaylarının bu sırada duygu dolu anlar yaşayarak ağladıkları görüldü.

Otobüslerin hareket etmesinden önce hacı adaylarıyla görüşen Ali Erbaş, "İnşallah Arafat'ta görüşmek, buluşmak hepimize nasip olsun.' diyerek hayırlı yolculuklar diledi.

Hacı adayları daha sonra otobüslerle kutsal yolculuk için uçaklarının hareket edeceği Sabiha Gökçen Havalimanı'na yola çıktı.