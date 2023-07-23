LA LA Lİ LA

‘’La La Li La’’ adlı şarkımı çok beğeneceksiniz. Melodilerinde kuzey rüzgarları, temposunda Arap ritimleri barındıran sözlerini keyifle ezberleyeceğiniz çok eğlenceli, hareketli, kıpır kıpır dans edeceğiniz bir şarkı hazırladık. Şarkının ilk orijinal hali ilk versiyonu Oksy Avdalyan imzası ve yorumu taşıyor. Yüksel’in ‘’La La Li La’’ adlı yeni çalışması Alex-T prodüksiyon etiketi ile 21 Temmuz’da Tüm Dijital Platformlarda

MÜZİK RUHUN ACİL SERVİSİ

Psikolog Erdal Çapanoğlu, hobisi ile mesleğini tedavi amacı olarak kullanmaya başladı. Danışanlarına müzik ile tedavi hizmeti veren Çapanoğlu, stresi yenmenin yanında birçok sorunu müzik makamlarıyla yenebileceğimizi savunurken müzik ruhumuzun acil servisi ifadesinde bulundu. Ünlü psikolog Erdal Çapanoğlu “Trafikte sinir ve stresten korunmak için araç kullanırken müzik dinleyin. Sanatçılarımızın da bilinçli olup halkın psikolojik anlamda ihtiyaçlarını tespit edip ona göre makamlarda eserler seslendirmeliler, psikolojik rahatlamanın yolu müzikten geçiyor” dedi.

TEMİZ BİR SAYFA

Kendi çaldığı ukulelenin eşliğinde “Bir çakırkeyif molası aldım resmimize, geçmişi hafife aldım, geçer dedim diz dize” diyen Efsun her zamanki orijinal ve edebi anlatımına sakin ve etkili müziği ile devam ediyor. Şarkıların üretiminden düzenlemelerine kadar tüm süreçleri yöneten Özer Dönerkaya bu kez şarkıda etkili vokallerle sesini de duyuruyor. Yazılış tarihinin üzerinden 10 yıldan fazla zaman ve onlarca versiyon geçen ‘Bir de sen vur’ isimli ikinci şarkıya dinamik, retro gitarlar ayrıksı ve melodik tınılar eşlik ediyor.

TÜM KUMAŞLARI SATIN ALDI

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndaki kumaşçısı Daima Forever Tekstile gitti. Diva, burada yaklaşık 4 buçuk saat kaldı. Kendisine kumaş seçiminde eşlik eden Cenk Tezer’e iltifatlar yağdıran Ersoy: ‘Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Tuşesi, renklerin ahengi fevkaledenin fevkininde fevkinde. Desenler her şey harika, Ben emprime hastasıyım, ipek severim sende biliyorsun. Tüm dünyayı gezdim ama bu kumaşların bu kadar başarılı olması muazzam. Ellerinize sağlık. Sizleri takdir ve tebrik ediyorum’ dedi.

ŞİMDİ SIRA BENDE

Müzik dünyasının yakından tanıdığı klip yönetmeni, fotoğraf ustası, şair ve Anadolu rock müziğinin çiçeği burnunda ismi Veysi Akkaya sözleri kendine ait olan "Aşkınla sevda yüzünden" adlı şarkısıyla adından söz ettireceğe benziyor.

MÜZİKLE DEVAM

Yaşamını Belçika’da sürdüren Las Nida, 4’cü teklisi “Devam” ile müzik dünyasındaki yolculuğunu sürdürüyor. Pop / Reggaeton tarzında olan “Devam” isimli eseri Fransızca ve Türkçe olarak seslendiren Las Nida, klip çalışmasıyla da güzel bir yaz şarkısını müzikseverlerle buluşturduğunu ifade etti. “Devam” isimli eserin söz, müzik ve aranje çalışmaları başarılı yorumcu Las Nida imzası taşırken eserin kendisine özel bir anısının da kendisinde saklı olduğunu vurgularken, yaşanmış bir hikâye olduğu vurgusunu yaptı.

SON HAZIRLIKLAR

Yapımcılığını HMK yapımın üstlendiği yönetmenliğini Murat Kuşçu’nun yaptığı başrollerini Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral, Aleyna Kılıç ve Şevki Özcan’ın paylaştığı “YETER VURMA ARTIK” isimli sinema filminin oyuncuları Yusuf Özdek, Feyza Aydın Kılıç, Şevki Özcan, Belkıs Akçil ve Hababam sınıfının boncuğu Ergün Sözen yapımın seslendirmesi için bir araya geldiler.

Ünlü oyuncular Deniz Oral seslendirmesini başarılı oyunculardan işleri dolayısıyla bir hafta önce yapıp Avrupa’ya giderken Aleyna Kılıç, işini tamamlayıp tatile çıktı.

SOHBET DJ KABİNİNDE BİTTİ

Türk Milli takımının ve Galatasaray'ın efsane Forveti gol kralı Ümit Karan Yakın Arkadaşı ünlü işletmeci Ferdi Aydının açtığı Han 120 isimli mekanda ziyaretine gitti. Magazin ve spor dünyasının ünlülerin adresi olan Han 120 müdavimleri Ümit Karan’a yoğun ilgi gösterdi. Ümit Karan ve ünlü işletmeci Ferdi Aydın baş başa bir saat boyunca sohbet ettikten sonra tıka basa dolu Han 120 müşterilerinin ısrarı üzerine kendini DJ kabininde bulan ünlü futbolcuda belli bir süre boyunca müzik yaparak kimseyi kırmadı.

NAZARA GELDİ

Fantazi müziğinin sevilen seslerinden olan Meryem Sevilen son klipini "Uyusun" adlı şarkıya çekti. Klipin bitmiş halini seyrettikten sonra oldukça heyecanlanan güzel sanatçı yaza iddialı girdiklerini söyledi. Çatalca’nın kırsal alanında Eyüp Dirlik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çekimler sırasında ayak bileğini inciten Meryem Sevilen“Bu da nazarımız olsun, Allah başka keder vermesin”dedi.

İDDİALI MERHABA

Şarkıcı Sheri Deniz’în seslendirdiği "Suskunum ve Bırakıp Gittik" iki şarkı ve iki video olarak dijitallerde yerini aldı. Sheri Deniz, şarkısıyla ilgili olarak öfke ile hiç bir yere varılmadığını, sadece insanların hasta olabilecek duruma geldiğini, karmalar yaratmaktan başka şey yapmadıklarını belirtti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren güzel sunucu Elvan Ilgaz, yeni projeleriyle fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Projelerinin büyük çıkış yakalayacağını iddia eden Ilgaz, ‘Yakında herkes benden söz edecek’diyor.

HEY GİDİ GÜNLER

ABD’de yaşayan Türk Sineması’nın efsane isimlerinden Nazan Saatçi, sosyal medya hesabından 1983 yılında Türkiye’yi temsil ettiği Yarışmadaki fotoğrafını paylaştı. Saatçi, fotoğrafın altına ise, ‘Hey gidi günler. Türkiye’yi temsil ettiğim ve katıldığım güzellik yarışmalarından. Resimleri çıkardım albümlerden. Sizlerle paylaşacağım ara ara bundan böyle. Bu resim 1983 den ve devamı gelecek’notunu düştü.

OLAMADIM

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler yayınlanmaya devam ediyor. 'Unutmayacağım'' Tekir'in yorumuyla ok sevildikten sonra şimdi de popüler müziğin renkli simalarından Zehra 'Olamadım' ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının video klibinin yönetmenliğini Merve Duran üstlendi.

BOĞAZ’IN RENKLİ SESİ

Nil Karaibrahimgil, Boğaz’ın kıyısında tam da gecenin ambiyansına uygun şarkısı ‘Burası İstanbul’ ile sevenlerinin karşısına çıktı. Müziği ve kıyafetleriyle sahnelerin marjinal ismi olan Nil Karaibrahimgil, kostümüyle yine farkını ortaya koydu. Ünlü modacı Tanju Babacan imzalı dikkat çekici, mini elbisesiyle müzikseverlere seslenen Karaibrahimgil, “Böyle bir kostümü giymek başka bir büyü…Beni periler, masalar diyarına gönderiyor.” sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.

SÜPER İŞBİRLİĞİ

İki güçlü yetenek, arabeskin usta ismi Cansever ve DJ Mahmut Görgen, "Deli Yüreğim" adlı çarpıcı yeni single çalışması için bir kez daha bir araya geldi. Bu muhteşem işbirliği, müzik sahnesinde unutulmaz bir iz bırakacak.

EFTEN PÜFTEN

Şarkıları bugüne dek dijital platformlarda yüz milyonlarca kez dinlenen Irmak Arıcı, kendisini hem yorumcu hem de şarkı yazarı olarak ispat etmiş bir müzisyen. Irmak Arıcı yeni şarkısı "Eften Püften" ile yine rekor kırmaya hazırlanıyor.