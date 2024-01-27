TÜRKİYE'NİN ALTIN YÜZLERİ

Geçtiğimiz akşam yedincisi düzenlenen ''Gold Faces Of Turkey Awards'' (Türkiye’nin Altın Yüzleri Ödül Töreni) İstanbul Sheraton Otel'de, Ece Gürsel ve Mert Palavaroğlu sunuculuğunda; sanat, basın, iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatından birçok değerli ismin katılımıyla sahiplerini buldu. Gerçekleştirmiş oldukları tüm organizasyonlarda markaların ulusal & uluslararası pazarda hak ettikleri marka değerini kazandırmanın yanı sıra her organizasyonda sosyal farkındalığa da değinen DC Yapım & CK Medya Ajans'ın üstendiği ödül töreninin bu seneki ana teması 'Kadına Şiddete Farkındalık' olarak belirlendi.

2024’ÜN İLK PLAKETİNİ ALDI

Ajda Pekkan sahne ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir çalışma temposunda olmasına rağmen dostu aynı zamanda vakıf başkan yardımcılığı görevini sürdüren Sevgi Ataman ve vakıf yöneticilerini evinde ağırladı. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, başkan yardımcıları Sevgi Ataman, Gülseren Zanbak ve sanatçı Semra Çelik bugüne kadar vakfa göstermiş olduğu desteklerinden dolayı süperstara teşekkür plaketi verdiler.

ÇAPSIZLARDAN BIKTIM

Ekranların güzel oyuncu ve sunucusu, podyumların alımlı ve cazibeli ismi Didem Aksu, By Linda Aksu Cosmetics markasını kurarak ticaret hayatına atıldı. Piyasaya sunduğu birbirinden farklı parfümlerle aşkın kokusu sloganıyla giren Aksu, başarı yolunun engellenmeye çalışılmasıyla isyan etti. Aksu “Ticaret hayatının çapsızları beni bıktırdı. Yalan, dolan ve o bir şey sandığınız iş adamlarının nasıl bir hal içinde olduklarını görmek, çok eleştirilen magazin dünyasının ne kadar masum olduğunu bana gösterdi. Yoluma devam edeceğim ama kendi kurallarımla ve kimseye güvenmeden” dedi.

AYŞEGÜL ALDİNÇ RÜZGARI

Türk pop müziğine damgasını vurann Ayşegül Aldinç, 2024 yılında daha fazla sahnede yer alacağının müjdesini verdikten sonra konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Kendisini özleyen dinleyicisine yine unutulmaz bir geceye yaşatmak üzere 27 Ocak Cumartesi 21:00'da Jolly Joker Kartal İstmarina sahnesinde Ayşegül Aldinç rüzgarı esecek.

SAHTEKARLIĞA SAVAŞ AÇTI

Son dönemlerin dikkat çeken ve tartışma konusu olan ‘yapay zeka’ yla dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. ‘Paranızı artıracağız ve katlayacağız’ vaadiyle açılmış bir bahis platformu olan “Avex Aı” adlı site ünlü yıldız Defne Samyeli’yi, Samyeli’den habersiz ‘yapay zeka dolandırıcılığı’ ile reklam yüzü yaptılar. Defne Samyeli’nin Youtube kanalında sohbet yayınlarından alınan kayıtlar montajlandı. Montajlanan görüntüler ‘yapay zeka’ yla ‘AVEX AI’ adlı bahis platformunu tavsiye ettiğini ve siteye üye olan kullanıcıların paralarını katladığına dair tavsiyelerde bulunan bir video oluşturdular.

ESİNTİLİ ŞARKI

İnsanın ruhu keder ve sevinçle şekillenirken, gerçek ve samimi olan her şeyle büyüyüp olgunlaşırken, bu kadar hızlı akan hayat yolculuğunda, birinin gelip halinizi sorması, ne kadar kıymetli değil mi? Müzisyen kimliğinin yanında başarılı oyunculuğuyla da göz kamaştıran Öykü Gürman, 2024 yılını yepyeni bir şarkı ile selamlıyor. Geçtiğimiz yıl müzik çalışmalarına ağırlık veren yurtiçi ve yurtdışında sayısız konserde binlerce seveni ile buluşan Gürman, 2023 ‘de yayımlanan Acıyı Bırak sonrası yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

RENK KATTI

Ses rengi ve güzelliğinin yanı sıra başarılı performansları ile uzun yıllardır sahnelerden inmeyen Bilge Nihan, hafta sonu İf Performance sahnesinde Eskişehirlileri coşturdu. Bilge Nihan’ın eğlenceli ve eşsiz repertuvarına eşlik eden dans şovları ve sürprizleri de gece boyunca dinleyicisini büyüledi.

2024 GÜZELLİĞİN YILI OLACAK

10 yıldır bayan güzellik sektörünün içinde olan ve yeteneği ayrıca işe bakışıyla haklı takdir toplayan Tuğba Avcı, 2024 güzelliğin yılı olacak iddiasında bulundu. Türk kadınının her geçen gün kendine özgüveninin arttığını dile getiren Tuğba Avcı, bakım ve güzellik, aynada gördüğünüz kişi size bunu kazandırır vurgusunu yaptı. Magazin dünyasının ünlülerinin bakımlı kadın yani kendine güvenen kadın bilincini kadınlara aşıladıklarını sözlerine ekleyen Tuğba Avcı, birçok kadının erkeklere örnek olarak bakım konusunda yönlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

BU GEMİ YANDI

Güneş Özgeç’in sözünü ve müziğini yazdığı yeni teklisi ''Bu Gemi Yandı'' 26 Ocak'da tüm dijital müzik platformlarında yayında. Güneş Özgeç’in söz, müzik, aranje ve prodüksiyonunu kendi başına üstlendiği şarkısının miksi Alp Turaç, masteringi Erdem Helvacıoğlu tarafından yapıldı. Kapak fotoğrafı Güneş Özgeç, kapak Cosmicnutz (Selût) tarafından yapıldı.

ARAP KÖKENLİ BİR KIZI CANLANDIRACAK

İddialı güzelliği ve sivri diliyle son dönemlerde sosyal medyanın ilgi çeken fenomenlerinden birisi haline gelen “Bahar Toprak” sinema filminde rol almaya hazırlanıyor. ‘’Bahar Toprak”; çok yakında çekimleri Van’da gerçekleşecek bir sinema filminde Arap kökenli genç bir kızı canlandırmak üzere oyunculuk eğitimi almaya başladı.

SÜRPRİZ ‘ARABESK’ PROJESİ

Sahnelerin güzel assolisti Petek Dinçöz, yepyeni arabesk projesiyle sevenlerine sürpriz yapıyor. Proje kapsamında her ay yeni bir şarkı yayınlayacak olan sanatçı, ilk olarak “Seni Kalbimden Kovdum” adlı eseri dinleyicileriyle buluşturdu. Muharrem Yıldırım Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan “Seni Kalbimden Kovdum”un klibi de NetD platformunda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının klip yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı üstlendi.

NOSTALJİ REKOR

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren TRT sanatçısı Sinan Akbaş, piyasaya sürdüğü ‘Nereye Gidiyorsun’isimli teklisiyle rekora koşuyor. Yıllarca TRT sanatçısı olarak görev yapan ve müzik dünyasına birçok genç yetenek kazandıran eski Yeşilçam oyuncusu Sinan Akbaş, piyasaya sürdüğü Nereye Gidiyorsun’isimli şarkısına film tadında bir klip çekti.

AMERİKA’ LILARIN TAKİBİNDE

Amerikan dergi ve sanat galerisi “Les Couleurs Art Gallery” Dilek Kaya’yı sosyal medya da takibe aldı. Miami de yer alan sanat galerisi Türk modelin fotoğraflarına ilgi gösterdiği beğendiği görüldü. İleri de Dilek Kaya’ya Miami yolu gözüküyor.

GELECEĞE IŞIK TUTTULAR

FMV Işık Okulları öğrencileri, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde en büyük yarayı alan bölgelerden biri olan Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçesine destek için, sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında Işıklı öğrenciler bölgedeki yüzlerce çocuk ve genç için yeni yıl hediyeleri gönderdi.