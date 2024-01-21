AVRUPA’YI FETH EDECEK

Türkiye'nin önde gelen menajerlerinden Hasan Şimşek, Hamburg'daki menajerlik ofisi aracılığıyla Mart-Nisan ayları gibi başlayacak büyük bir Avrupa Turnesi için hazırlıklara başladı. Sanatçılarıyla birlikte gerçekleştireceği bu etkileyici turne, Hasan Şimşek'in uluslararası alandaki başarı hikayesine yeni bir sayfa ekleyecek.

SERDAR ORTAÇ'IN BULMACASINI ÇÖZDÜ

Şuan 20 yıllık dostu Serdar Ortaç ’a da psikolojik danışmanlık yapan Yelda Başaran,Serdar Ortaç'ın bulmacasını çözdü. Ve ona eski huzurlu günlerine doğru yolculuk yaptırdı. Başaran,‘müzik duyguların kısa yoludur. Serdar Ortaç Kalbimize adeta antidepresan etkiler yapan duygularımızın Psikoterapisti bir hayat sanatçısıdır. Onun gibi böyle hayat Misyonu insanların duygusal hayatlarına dokunmak olan hassas ve Başarılı sanatçılar bir süre sonra kendini ne kadar ihmal ettiğinin farkında olmadan sadece üretmeye odaklanarak içinde ki huzuru kaybedebilir. Onların bu huzura tekrar buluşturmak onların bulmacasını çözmektir. Sevgili Serdarla biz bunu yaptık ve birlikte bir huzur yolculuğuna çıktık’dedi.

FİT MENÜSÜ ÖDÜL ALDI

Sağlık sektörünün nabzını tutan Golden Pulse Ödül Töreni’ni sunan wellness eğitmeni Ece Vahapoğlu, sunuculuğunu yaptığı törende bir kategoride birlikte çalıştığı marka ile ödül de aldı. Yılın En Başarılı Influencer İletişimi kategorisinde NestleHealthScience’ınOptifibre markası ile Ece Vahapoğlu Fit Menü projesi, jüri tarafından ödüle layık görüldü.

ÜRETİM KAMPINDA

Başarılı sanatçı Aydilge, kendisi gibi müzisyen olan keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç ile üretim kampına girdi. Son çalışması Sahte Öpüşler’le büyük beğeni toplayan Aydilge, şarkısının başarısını kutlamadan yeniden stüdyoya girerek hummalı bir çalışmaya başladı. Evlerinin bir odasını müziğe ayıran ve rahat çalışabilmek için kendi stüdyolarını kuran Aydilge 2024 yılını da üreterek geçirecek. Özgün müziği ve tarzıyla başarısını kanıtlayan Aydilge zamanının büyük bir kısmını çalışarak geçiriyor.

DİVA'YA YAKIŞMADI

Türk Sanat Müziğinin kadife sesli sanatçısı Aydoğan Karadoğan, uzun yıllar vokalistliğini yaptığı Bülent Ersoy'a ateş püskürüyor. Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında 'Zeki Müren kıskanç biriydi ' şeklinde konuşan Bülent Ersoy'a "Ölen birinin arkasından bu şekilde konuşulması Diva'ya hiç yakışmadı. O bizim sanat güneşimizdi." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

DEEP UNDERWATER

Eskişehir'den İstanbul'a, oradan Kaş'a uzanan on yıllık bir müzikal serüvenin ardından, Gruvkafalarında çalan notaları gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sahil kasabasında bir kış günü gibi hem mutlu hem buruk hissettiren, hala tek bir kalıba sığdıramadığımız şarkılarla karşımızdalar. Grubun dördüncü teklisi "DeepUnderwater" BBI Music Co. etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

ANADOLU'NUN KAPILARINI DÜNYAYA AÇIYOR

Den Ze, pop, soul, caz ve folk sularında yüzen yeni teklisi "Güzel Değil"i dinleyicileriyle buluşturdu. Daha önce Altın Güvercin Beste Yarışması’nda En İyi Besteci, En İyi Söz Yazarı, En İyi Yorumcu ödüllerinin tamamını alan Den Ze, sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan, "Güzel Değil" ile Anadolu'nun kapılarını dünyaya açıyor.

HEDİYE

Kayra Kayan’ın sözlerini Kendimden Hallice grubunun solisti Ozan Özalp’in yazdığı yeni şarkısı “Hediye”, 19 Ocak Cuma günü Universal Müzik Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini alacak. Kendi yazdığı şarkılarıyla profesyonel müzik hayatına atılan ve kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen güzel şarkıcı Kayra Kayan, yükselişine devam ederken yeni şarkısı “Hediye”yi müzikseverlerin beğenisine sunacak.

KÜBRA GALASINA ÜNLÜ AKINI

Netflix’in Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yeni dizisi Kübra’nın galası gerçekleşti.Galataport’ta gerçekleşen özel gecede dizinin yönetmenleri ve yapım ekibinin yanı sıra başta Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere oyuncu kadrosu da yer aldı.

KIZIMIZ OLACAK

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak sürdüren oyuncu, 3,5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi. Söylemezsem Olmaz muhabirine konuşan Burcu Biricik, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok’dedi.

ANLAMLI ÖDÜL

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın her yıl düzenlediği ve geleneksel hale gelen “Engelsiz Yaşam Vakfı Yılın En İyileri” ödül töreni bu yıl 14. kez düzenlendi. Müzik hayatına hızlı bir dönüş yapan ve ard arda çıkardığı şarkılar ve çektiği klipler ile başarılı bir çıkış yakalayan Petek Dinçöz Büyükbayrakdar, Engelsiz Yaşam Vakfı '14. Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Fantazi Müzik Kadın Sanatçısı' ödülüne değer bulundu.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM

'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkı ve isim tescili yüzünden davalık olan iki “Gökçe Kırgız” olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e açtığı tazminat davasını kazanmasının ardından diğer Gökçe Kırgız'dan açıklama geldi. Gökçe Kırgız Taner kendisine açılan davanın kesin bir dava olmadığını Gökçe Kırgız Durukan'a maddi manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

YILLAR SONRA OBJEKTİF KARŞISINDA

Yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla bir döneme damga vuran Melek Yargıcı yıllar sonra objektif karşısına geçti. Günay Gündoğdu’ya bir biriden can alıcı pozlar veren Yargıcı’nın makyajını Sümeyye Çorluoğlu yaptı. Yeni çalışmalarıyla 2024’e damga vuracağını söyleyen Melek Yargıcı, habercaddesitv.com’da ekrana gelecek olan programı için çalışmalara başladığını söyledi.

LOHUSA VİZYONDA

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın yeni filmi ‘Lohusa’ tüm Türkiye’de vizyona girdi. 2024 yılının heyecanla beklenen komedi filmi Lohusa; anneleri, kadınları, kocaları, babaları kısaca herkesi sinemada bir kahkaha şöleni yaşamaya davet ediyor. Gupse Özay yeni filmini merak edenlere “Çok sıcak çok komik çok gerçek. Uzaktan el ele verip kahkahalar atarak zorluklarımızı aşmaya var mısınız?” diyor.

MEDYA PATRONU OLDU

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla sıkça isminden söz ettiren bol ödüllü iş insanı Erol Tandoğan, şimdi de medya sektörüne el attı. Dijital platformda yayın yapacak olan habercaddesitv.com’un usta gazeteci Habib Babar ile birlikte kuran Tandoğan, medya sektöründe de büyük başarılara imza atacaklarını söyledi.