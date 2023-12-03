3 AYRI KIYAFET GİYDİ

Swissôtel bu yıl, yeni yıl temasına erken girdi, yılbaşı temalı wonderland partisini 28 Kasım ‘da gerçekleştirdi. Yeni yıl temalı partide aynı zamanda Jade and Brands alışveriş galası da düzenlendi. Özel konuk listesinde ünlü modeller de vardı. Vip kategoride davet edilen Dilek Kaya da 3 ayrı kıyafet giydi, yeni bir markanın yüzü oldu.

FRAGMANI YAYINLANDI

Ema Pictures yapım imzasıyla 5 Ocak tarihinde vizyona girecek olan ve senaryosu, yönetmenliği korku filmlerinin ordinaryüsü olarak tabir edilen Mustafa Miraç Kaya imzası taşıyan Demon Azab-ül Kem, fragmanının yayınlanmasıyla gördüğü ilgide yoğun oldu. Korku filmi izleyicisinin yakından takip ettiği Mustafa Miraç Kaya, imzası taşıyan yapımlar duyulmasıyla gördüğü taktirde büyük oluyor. 118 kişilik dev bir ekiple tamamlanan Azab-ül Kem isimli yapım yeni yılın ilk korku filmi olma özelliği taşırken, önemli bir bütçede harcandı.

ÖĞRENCİLERİYLE BODRUMDA 1 DAKİKA

Ünlü yönetmen Savaş Sancak son filmini kendisinin yetiştirdiği oyuncu öğrencileriyle çekti. Bodrumda çekimleri tamamlanan “Bodrumda 1 Dakika” isimli sinema filminin yapımcılığı Altın Adam Medya tarafından üstlenilirken senaryosu yönetmen Savaş Sancak ve usta kalem Cavidan Balcı tarafından yazıldı. Filmin başrollerini Savaş Sancak, Burak Yıldızel, Öykü İnal, Nur Özkan üstlenirken usta yönetmen yetiştirdiği genç oyuncularla hem karşılıklı karakterlere can verdiler hem de filmi çekti.

ŞAŞIRT BENİ

“Şaşırt Beni” oyunu, KerkiSolfej ve MMT ortaklığında İstanbul Pera Sahnesinde sergilenen oyun, seyircisini kahkahaya boğdu. Yönetmen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği oyuncu kadrosunda ise Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan “Şaşırt Beni” adeta şampiyonlar ligi oyuncu kadrosuyla şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan “Şaşırt Beni” oyunu sırasıyla Bursa, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Trabzon ve Ordu olmak üzere birçok ilde sevenleriyle buluşacak.

AMELİYATHANELERDEN MÜZİĞE UZANAN HİKAYE

Türkiye’nin çeşitli hastanelerinde ve son olarak 11 yıl İstanbul’da olmak üzere 21 yıl Anestezi ve Reanimasyon uzman doktoru olarak hizmet veren Elvan Elvan, müzikal kariyerindeki iddiasını da sürdürerek hem şarkı yazmaya, hem de seslendirmeye devam ediyor. Elvan Elvan sözü ve müziği kendisine ait olan “Değer Dünyama” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının, yaklaşan sonbaharın ahenkli renklerine eşlik eden aranjesini Faruk Paker, müzik direktörlüğünü ise Hakan Güngör üstlendi.

'KIVILCIM'I' ÇAKTI

Başarı basamaklarını hızla tırmanarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kıvılcım Ural'ın ikinci albümünden üçüncü yeni şarkısı “Ben Çok Eskiden” dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziğinin Kıvılcım Ural’a ait olduğu “Ben Çok Eskiden” şarkısının aranjesini Onur Gulanber ve Baturalp Yılmaz yaparken, çekimi eğlenceli geçen klibin yönetmen koltuğuna ise ünlü yönetmenler Damla Demircioğlu ve Fatih Turker yer aldı.

20 YIL SONRA GÜN YÜZÜNE ÇIKAN ŞARKI

Müzisyen kimliği ve şarkıları ile bir anda Türk pop müziğinde yıldızı parlayan Günce, içinde hem hasret hem de umut barındıran yeni teklisi ‘ÇÖL’ü 1 Aralık Cuma günü Garaj Müzik etiketli video klibiyle beraber tüm dijital platformlarda yayınlıyor.

BU KEZ ÜZDÜ

Çırağan sarayında yaptığı Baby shower partisi uzun süre dillerden düşmeyen ünlü Mimar Merve Mermer, bu kutlama sonrası Miami’ye tatil için gitti. Yakın bir arkadaşının sosyal medyasında Merve Mermer’in Miami’de hastaneye kaldırıldığını yazmasıyla birlikte dostları ayaklanıp buluşarak yanına gittiler. Yakın çevresinde çok sevilen Merve Mermer’in dostları onun hastane sürecinde yanında olacakları ve ayağa kalkınca alıp gelmeyi planladıkları, cemiyet kulislerinde konuşuluyor. Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşulan ve her daim gurur kaynağı olan Mermer, bu kez sevenlerini üzdü.

REHİN

Türk pop müziğinin yükselen kadın sanatçısı Ceren Gündoğdu, 2024 yılında yayınlayacağı, tamamı kendisine ait şarkılardan oluşacak 2. Stüdyo albümünden “Rehin” şarkısı CGC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve müziğini Ceren Gündoğdu’nun yazdığı şarkının klibi Hollanda’nın Amsterdam ve Haarlem şehrinde çekildi. Klibin prodüktörlüğünü Berlin’li prodüktör Özgür Akgül üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Onur Cabi yer aldı.

HADİ GİT

Başarılı yorumcu Zeynep Mansur, dinleyicilerinin karşısına bir Sezen Aksu şarkısıyla çıkmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası bulunan ’Hadi Git’ adlı şarkı şimdi de Zeynep Mansur yorumuyla müzikseverlere ulaşacak. Şarkının düzenlemesini yapan Mustafa Ceceli ise Ayşen ile birlikte Zeynep Mansur ’a back vokal olarak destek vererek, renk kattı.

KIŞ AYLARINDA ISITACAK

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla sıkça isminden söz ettiren müzik dünyasının sevilen ismi Suzet, ‘Dudak’ isimli 10.teklisiyle hayranlarıyla kucaklaşmaya hazırlanıyor. Şarkıları ve güzelliğiyle gönüllerde taht kuran ünlü sanatçı Suzet, yeni teklisiyle hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyor. ‘Dudak’isimli 10 teklisiyle kışa merhaba diyen güzel sanatçı, şarkısıyla yürek ısıtacak. Her zaman iyiye inanmak istediği ve mutluluğu seçtiği için tam kışa girerken bir yaz şarkısı yaptığını dile getiriyor.

“KİRAMANA” ROLÜ İLE YILDIZLAŞTI

TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu “Tabii” nin orjinal dizisi Mevlana’da Kiramana rolündeki Betigül Ceylan oyunculuğu ile göz dolduruyor.2. sezonu yakında başlayacak olan dizide Mevlana’nın çocuklarının süt annesi, evin mutfağını yöneten, Kirra Hatununun baş yardımcısı ve Mevlana’nın en çok güvendiği kişilerin başında gelen “Kiramana” rolündeki Betigül Ceylan, son dönemde dizi ve sinema sektöründeki yükselişi dikkat çekmekte.

KAPSÜL

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan albümü ‘İçi Kafamın’ ile müzikal becerilerine ve türler arasında yaptığı keyifli seyahatlerine şahit olduğumuz Bîdar dinleyenlerine 2023 yılının son hediyesini verdi. Hayatın karmaşıklığını mercek altına aldığımız yeni parça ‘Kapsül’ tüm dijital platformlarda yayında.

DÜNYA STARIYLA AYNI FİLMDE

Ünlü oyuncu Amerika'da New York'ta geçirdiği zamanlarda çok sıkı çalışarak oyunculuk kariyerini adım adım büyütmeye devam ediyor. Reklam filmleri, müzikal, dizi derken Ayca Varlıer, “Maske” filmindeki baş kötü adam karakteriyle tanınan Hollywood’un ünlü ismi Peter Greene ile “The Time Travel Hills” filminde buluştu. Yönetmenliğini Daniel Curtis Lee, prodüktörlüğünü Tatiana Sokolova’nın yaptığı film, 2024 bahar aylarında sinemalarda yayınlanacak.

BİR BABA INDİE'NİN YEPYENİ PROJESİ

Bir Baba Indie'nin Anıl Ulusoy ve Rooms Studio iş birliğiyle hayata geçirdiği yeni projesi Lo-Fi Station, lo-fi beat'lerinin ve alternatif sahnenin ahenkli dünyasını keşfetmek isteyen müzikseverlere kapılarını açıyor. Projenin ilk konuğu Ayça Özefe'nin popüler şarkısı "Yıkılmam Asla"nın Lo-Fi Station'da yeniden yorumlanmış versiyonu, dijital platformlarda ve özel videosuyla Bir Baba Indie YouTube kanalında dinleyenlerin karşısına çıkıyor.