BUZLAR KRALİÇESİ OLDU

Ebru Yaşar, Hülya Avşar, Kutsi, Burcu Güneş gibi birçok önemli isime verdiği bestelerle hit şarkılara imza atan başarılı müzisyen Sezgi, kendi solo kariyeri için hız aldı. İlk kez bir cover şarkı söyleyen Sezgi, ilk olarak Orhan Atasoy’un seslendirdiği fakat Teoman’ın yorumuyla akıllara kazınan “Gemiler” i söyledi. Şarkının yeni versiyonu için aranjör koltuğunda Osman Çetin oturdu. Sezgi, “Gemiler” projesi için Emrah Özbilen yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Buz mavisi dekorlar ve konsept tercih edilen klipteki tarzı ile hayranları Sezgi’ye “Buzlar Kraliçesi” yorumu yaptı.

ONLARIN EN BÜYÜK HAYALİ

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer ve erkek arkadaşı Serhan Aydemir, hafta sonunu New York eyaletindeki HarrimanState Park'taki Seven Lakes bölgesinde motosikletle gezerek geçirdi. Göl kenarında kahve molası verip sonbahar renklerinin güzelliği içinde, yapacakları bir sonraki kamp için yeni yerler keşfettiler. Çok fazla zamandır uzun yol motorsikletiAfricanTwin kullanan çiftin en büyük hayali, dünyanın en büyük kıtalarından Amerika'yı bir uçtan bir uca gezmek.

MODA DÜNYASINDA ZİRVEYE DOĞRU

Genç modacı Duygu Nar, başarı yolculuğunda hız kesmiyor. Yer aldığı her defile organizasyonunda kreasyonuyla ilgi odağı olan Duygu Nar, adını taşıyan markasını da kısa sürede moda dünyasında zirve yolculuğuna çıkardı. FashionWeek organizasyonunda kış koleksiyonunu sergileyen Duygu Nar, sunduğu koleksiyonuyla ilgi odağı olurken şıklığıyla da dikkatleri üzerine topladı. Kendi markasını oluşturmadan önce birçok ünlü modacıyla çalışan Duygu Nar, çalışkanlığı ve başarılarıyla yeni nesil moda tutkunlarına da örnek olmaya devam ediyor.

MÜZİKAL YOLCULUĞUNA ÇIKTI

Yayınladığı projelerle ve Türk müziğine getirdiği yeni solukla, dönemin en etkili ve en üretken isimlerinden biri haline gelen müzisyen, söz yazarı, aranjör, klip yönetmeni ve prodüktör Bahadır Tatlıöz, yeni albümü “Berceste”yi müzikseverlerle buluşturdu. Tatlıöz'ün uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı albümde toplamda 10 şarkı yer alıyor. Şarkıların sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olurken tüm düzenlemeleri ile de başarılı sanatçı bizzat ilgilendi.

ZİNDAN EDERİM

Fantezi ve Türk Halk müziğin sevilen güçlü yorumcusu Ercan Arda sözleri kendine ait olan 'Zindan ederim ' adlı şarkısını kliple taçlandırdı. Yönetmenliğini Mustafa Aksoy'un üstlendiği klibinarenjörlüğü Süleyman Kıran, müziği ise Baran Kılıç'a ait.

AMERİKA'DA ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Cumhuriyetin 100. Yılı Dünya'nın neresinde Türk varsa coşkuyla kutlandı. Sevilen şarkıcı Berfin Gürsoy, davet aldığı Amerika'da, kıtadaki en köklü Türk Derneklerinden biri olan Türk Ocağı için 29 Ekim Balosu'nda Atatürk'ün sevdiği şarkıları da içeren bir repertuarla konser verdi. Dünyaca ünlü klarnet virtüözü ismailLumanovski ile birlikte icra ettikleri Çanakkale Türküsü, salonu gözyaşlarına boğdu ve gecenin en unutulmaz anı oldu.

KİMSEYE ETMEM ŞİKAYET

Gözde Öney, İki Teklik Şarkılar serisine Türk Sanat Müziği’nin en sevilen klasiklerinden biriyle devam ediyor. Sanatçı, gitarda bir kez daha Baran Diken’in eşliğinde Kemani Serkis Efendi’nin nihavend makamındaki ünlü şarkısı Kimseye Etmem Şikayet’i seslendiriyor.

BEN BİR DENGESİZİM

Eriç'in, Placebo ve Inhaler gibi sanatçılardan ilham aldığı yeni teklisi "Ben Bir Dengesizim" BBI Music Co. etiketiyle yayında. Söz yazarı ve vokalist, 2022 yılında yayınladığı son teklisi "Küçük Bir Sır"ın ardından "Ben Bir Dengesizim" ile içsel yolculuğunu ve müzikal gelişimini dinleyicileriyle paylaşıyor.

YENİ BİR AKIMIN ÖNCÜSÜ OLDU

Bugüne kadar 62 filmde rol alan Hokkabaz filminin deli çobanı, BKM'nin oyuncusu Metin Keçeci, ilk singleniChange'yi müzik severlerin beğenisine sundu. Söz & Müzik: Metin Keçeci'ye ait olan Change şarkısının prodüktörlüğünü Abdullah Özdoğan üstlenirken klip yönetmenliğini ise Hilmi Özer üstlendi.

BANA AİT

Türkiye’nin kadife sesli sanatçısı olarak adını duyuran Aygün Karadoğan yeni stüdyo albümünde yer alan "Bana Ait" isimli şarkısı ile yakında Elenor Müzik işbirliği ile dijital platformlardaki yerini almaya hazırlanıyor.Giden sevgili için yazılan bu şarkıda fırtınalı bir aşkın sonunda sevgiliye sitem, özlem ve gözyaşı var.

SAHNE CESURLARIN YERİDİR

Başarılı sahnesiyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Ömür Gedik, konserlerine tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’da sahne alan Ömür Gedik, sevenlerinin karşısına derin göğüs dekolteli taşlarla kaplanmış transparan bir kıyafetle çıktı. Güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştıran Ömür Gedik, “Sahne cesurların yeridir” sözleriyle iddiasını dile getirdi.

AMERİKA TURNESİNİ TAMAMLADI

Son dönemin parlayan yıldızı Selin, Türkiye’deki konser takvimini tamamladıktan sonra Amerika turnesine çıktı. Dünyaya açılmayı hedefleyen genç sanatçı, yoğun konser takvimine Amerika turnesini de ekleyerek hedefi için güzel bir adım attı.

GÖZYAŞLARI PIT

Geçtiğimiz aylarda ’teslim’ şarkısı ile başarılı bir çıkış yakalayan Kübra Can, yeni teklisi ’Gözyaşlarım Pıt’ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Kübra'nın, 'Gözyaşlarım Pıt' adlı şarkısı Sözü ve Müziği Murat Güneş'e ait olan eserin düzenlemesini Semih Gönder yaparken, klibini Mustafa Özen çekti.

HAYATINI KARNIYARIK DEĞİŞTİRMİŞ

Hayatının dizi gibi olduğunu söyleyen Pınar Eliçe, "Anlatmasak iyi olurdu bu senaristler bu hikayeleri çalıyorlar. Ama ileride hayatımı kitaplaştırmak istiyorum. Anılar olarak neler var neler. Kazandığım ilk paralarla anneanneme çamaşır, bulaşık makinesi ve fırın aldım. Fırında ilk pişen yemekte karnıyarıktı. O kadar bende etkisi vardır. Biri beni mutlu etmek istiyorsa evinde karnıyarık yapsın koşa koşa giderim. Haftada bir gün karnıyarık yaparız ve herkesle de paylaşırım" dedi.