Koskoca sezon,

Umut dolu insanlar,

Beklentinin arşa ulaştığı haftalar…

Hepsi, bir kaç kişinin kişisel hırslarına kurban gitmiş meğer…

Hatalı kim? Sebebi ne? Amacın maksadı nedir tartışırız. Ancak kesin olan şu ki, kimse HAKKINI HELAL ETMEYECEK!

Yasa da çıktı oysa!

Hani başkanların kendi dönemlerinden sorumlu olacağı yasa var ya! Ne değişti? Maddi zararların karşılığı alınınca her şey düzelecek mi? Unutacak mıyız tribünde ağlayan çocukları? İş yerinde, okulda, sokakta ya da kıraathanelerde başı önde Beşiktaş taraftarlarının düştükleri durumları? Onların ki değil aciz olan, sizin onları düşürdüğünüz durumun lügatta karşılığı aslında ACİZİYET!

İşte bu yüzden sizi rakamlar nezdinde kurtaracak belki kanunlar, ancak taraftarın gönlünde yaşattıklarınız için MAHKUMSUNUZ!

Bu enkazı arkanızda bıraktınız için SUÇLUSUNUZ!

Taraftarın yitirilen umutlarından siz SORUMLUSUNUZ!

Tribünde ağlayan çocukların gözyaşları için UTANMALISINIZ!

120 yıllık camiayı Ekim’de ligde, Kasım’da Avrupa’da hedefsiz bıraktığınız için VİCDANSIZSINIZ!

Bu takımı arkanızda 50 milyon Euro ve ortalama 3 senelik kocaman bir YIĞIN İÇİNDE bıraktığınız için BORÇLUSUNUZ!

Tüm bu yok oluş senaryosunun ana kahramanı sizlere rağmen, Beşiktaş bugün kaptanı ile hayatta kalmak için çırpındı. Rıza kaptan, gelir gelmez STAJYER Burak’ın aksine yetenekleri kısıtlı bu oyuncu grubunda olması gerektiği gibi her oyuncuyu orijinal mevkisinde değerlendirdi. En önemlisi, oyuncular saha kenarına baktığında, kenarda bir HOCA görmenin verdiği öz güvenle oynadı. Gedson toparladı, Muleka OH BE! Dedi… Rebic beni böyle kullanırsanız daha faydalı olurum diye haykırdı! Ancak Beşiktaş’ın yönetenleri camiayı öyle küçülttü, öyle ZAYİ etti ki, hakemlerin arka bahçesi oldu koskoca Beşiktaş! Maçın özellikle ilk 45 dakikası, Belediyeden devşirme Başakşehir’in kalecisi Volkan, hemen hemen her pozisyonda maça 1 dakika geç başladı. Rebic’in penaltısı es geçildi, verilmesi gereken sarı kartlar hiç verilmedi. Tüm bu çarpıklıkların gölgesinde, Rıza kaptan sevdası olduğu Beşiktaş için bugün çok ama çok büyük bir adım attı…

Rahat uyu Vedat ağabey... Rıza kaptanın evlatları bugün hakemi de yendi!