RESIM ESERİ VE MIM CHI 360 DANS PERFORMANSIYLA H. ÇIĞDEM YORGANCIOĞLU TARIHI KETHUDA HAMAMINDA

TARIHI HAMAMDA ESERİ VE MIM CHI 360 DANS PERFORMANSIYLA H. ÇIĞDEM YORGANCIOĞLU –EFTALYA , “KIRMIZI &BEYAZ-SANAT-I ALA “ DEDİ

DÜNYA GEZGİNİ (107 Ülke) ÜNLÜ EKONOMİST SANATÇI H.ÇİĞDEM YORGANCIOĞLU AÇILIŞ KOKTEYLİNDE BİR KEZ DAHA MİMAR SİNAN TARAFINDAN YAPILAN BIR HAMAMDA SANATI RESIM VE DANSLA KUCAKLADI

Kavramsal çağdaş Türk ressamı şair ve teatral performans sanatçısı dünya gezgini eKonomist eğitmen Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu; CIGDEM-I EFTALYA ,SANAT-I ALA diyerek yurtdışında farklı kıtalarda ülkemizi temsil ettiği bir tuval üzerine yağlı boya teknik sanat eseriyle katıldı. Ayrıca sanatçı sergi açılış kokteylininde teatral dans performansıyla 3 Eylül 2023 tarihinde Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle ve sanatçı dostlarıyla bir araya geldi ve uluslararası arenada sergilediği ve en son Peking Universtesi davetlisi olarak gittiği Çin’de TV leri,n naklen yayınladığı MIM CHI 360 DANCE THEATRE olarak WARRIOR VICTORY – Zafer Dansını KIRMIZI BEYAZ konseptine ve 30 Ağustos’a özgüleyerek 3 şarkı eşliğinde ve 3 bölüm halinde BİR MİLLETİN ZAFER DANSI olarak yorumladı .

Sanatçı Çiğdem Yorgancıoğlu Sergiye Ülkemizi Katar ve ABD Florida da başarıyla temsil eden ve ,insanın bakma biçiminin yaratacağı farka dikkat çekerken nasıl bir yunus aynı zamanda bir balina ya da köpek balığına dönüşür sorularına da yanıt üreten ve vermiş olduğu eğitimlerde aynı zamanda eğitim materyali olarak da yararlandığı eseri “WATER ATLAS of EFTALYA ÇİĞDEM “ isimli Tuval üzerine Yağlıboya eseri ile katıldı.

Yorgancıoğlu’nun sergi ve dans performansı kendisini sergide görmeye gelen Türk tiyatrosunun değerli sanatçıları olan dostları Sebahat Adalar,Ece Baykal ‘ın yanısıra Zeynep Tunuslu gibi kıymetli sanatçılar ,ve Yine Yorgancıoğlu’nun değerli Rotary ve Lions dostları ,Tango camiası dostları ,Ekonomi Gazetesi Derneği ‘ndeki sergiye katılan diğer sanatçılarla da bağları olan dostları ve değerli basın dünyası dostları sergiye ve etkinliğe ilgi gösterdiler.

Sanatçı Sergi süresince mekanda farklı eğitsel, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirecek olup sosyal medyada haberleri de ayrıca paylaşılacaktır .

10.KIRMIZI & BEYAZ GELENEKSEL SERGİSİ

sergi tarihleri 03--10 Eylül 2023-Açılış kokteyl 17:30-20:00

Yer : Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı-Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezi –Ortaköy

101.Yılında

101 Eser

101 Sanatçı

Sergi Düzenleyenler : Ayşegül Abay, Nursen Güleryüz and Kasım Tuygun

Sergi Açılış Kokteyl Resim Ve Teatral Dans Performans Sanatçısı:H.Çiğdem Yorgancıoğlu

ÇİĞDEM YORGANCIOĞLU KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi – İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Ekonomi mezunu.(double major çift anadal mezunu ) halen üçüncü üniversitesini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yapmak üzere resmi kaydını Ağustos 2023 itibarı ile yaptırmıştır. Yeminli Tercüman – Bilişim, Telekomünikasyon ve Enerji, FMCG ve Genel Üretim ve Hizmet Sektörü Sözleşmeleri ile ilgili risk değerlendirme konusunda Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Adli Bilirkişi – Diplomatik medya mensubu (bkz. Diplomatik Röportajlar )- Tedarikçi Denetçi – Sözleşme (Ticari) Risk & Kurumsal Danışmanı, Eğitimci, Boğaziçi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Bahçesehir Üniversitesi,Trakya Üniversitesi,Düzce Üniversitesi, vb. üniversitelerde ve Yurtdışı Üniversitelerde eg: (https://www.youtube.com/ watch?v=O9Rpnsb2PDA ) Visiting Profesör olarak seminerler vermiştir. Motivasyonel Konuşmacı. Dünya Gezgini (Toplam ziyaret edilen 107 ülke -Aralık 2018 itibarıyla) – Resim ve Teatral Performans Sanatçısı. Yazar – Bröveli Dalgıç (PADI –Advanced Level)– Lisanslı Yüzücü.(Boğaziçi Universitesi Yüzme Takımı-Turkcell Yüzme Takımı )Fosil köpek balığı kolleksiyoncusu, Enerji Gazetesi , Hukuk ve Ekonomi, Gazete Ekonomi BT Haber, Uluslararası Politika Akademisi köşe yazarı. MSG – Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği üyesi,National Geographic Society üyesi ,.Sosyal tango danscısı. Tango Terapi Platformu Kurucusu-CI TANGO TALKS moderator anchorwoman,MIMCHI 360 kurucusu – Tiyatro Eğitmeni – Montessori Eğitmeni –Adli Psikoloji Uzmanı –Dünyada ve Türkiye’de 18 Kişisel Resim Sergisi ve Teatral Performans Sergi (ABD,Çin ,Katar örnek)

30 yıllık iş deneyimine sahip olup, çeşitli şirketlerde yöneticilik (Dış Ticaret Müd / Finans Müd), (Satınalma, Tedarik, Sözleşme Yönetimi) uzmanlık görevindeki deneyimine istinaden Bilgi Teknolojileri, İletişim, Telekomünikasyon, Enerji,Gıda, FMCG, Lojistik, Farmakoloji, Dış Ticaret vb. sektöründe teknik satınalma, sözleşme riskleri ile ilgili “Paradigma Yaşam Boyu değişim” modülleri altında Yaratıcı düşünce ile değişime uyum ve Liderlik, İletişim, Kurumdaşlık, Vücut Dili ve Nefes Teknikleri, İkna ve Müzakere Teknikleri, İleri Müzakere Teknikleri ve Diplomasi, Çatışma Çözümü, Zor Müşteri ve İnsan Yönetimi, Kişisel ve Kurumsal Dinamizm, Lojistik, Satınalma Tedarik Zinciri Sözleşme Yönetimi,Uluslararası Sözleşmeler Okuryazarlığı ,Sosyal Medya, Çağrı Merkezlerinde Etkin İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, İnovasyon ve Teknolojiye Uyum, HR İşe Alım Mülakat Teknikleri, Etkin Tahsilat İkna Yönetimi , Arabuluculuk özelinde İlişkiler ve Müzakere Yönetimi, konusunda Türkçe ve İngilizce eğitmenlik, mentorluk hizmeti vermektedir. Beş kıtada dolaşan bir dünya gezgini ve aynı zamanda Türkiye, Yurt dışında sergiler / performanslarla sunum yapan, ülkelerin diplomatları büyük elçileri ya da çeşitli uygarlıkların kabileleri ile röportajlar yapan yurt dışında ülkemizi temsil eden bir sanatçı olan ve kariyer ile birlikte sıra dışı yaşam becerilerini, paradigma dışı düşünce sistemini hayatında bizzat uygulayarak yaşayan, dünya gezilerindeki deneyimlerini TRT'de Seyyah programında ve konuk olarak katıldığı TV programlarında anlatan H. Çiğdem Yorgancıoğlu Barış ve Eğitim konulu çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de uğraşmaktadır. RICHLEND adlı NGO Platform fikrinin isim hakkı sahibidir. İlk kitabı 2003`te yayınlanan Yorgancıoğlu’nun Nemrut Kommagene festivali anısına yazdığı şiirlerin CD ve kitap satış gelirleri Valilik tarafından Doğuda eğitime ve Turizm tanıtımına aktarılmaktadır. 2. Kitabı şu anda 65 bin öğrencinin ders kitabı olarak okuduğu, geliri yine 65 bin öğrenci ders gereçleri ve projelerine aktarılan bir kitaptır. Bu kitap yine Valilik tarafından Kültür yayını olarak basılmıştır. Çeşitli illerde Kültür Turizm Bakanlığı Valilik ve Belediyelerin düzenlemiş olduğu Uluslararası festivallere Konuşmacı, Eğitimci, Sanatçı ya da Jüri üyesi olarak katılan Yorgancıoğlu Türkiye'de eğitim, resim ve makalelerinde anagramları da kullanarak “Oulipo” tekniğini uygulayan ilk kişi olarak da tanınmaktadır. Türkiye’yi Büyükelçilik ve Ticaret Odası destekli olarak Yurt dışında temsil eden bir sanatçı ve eğitmendir.

Ekim 2018'de İstanbul Shangri La Otel'de gerçekleşen uluslararası Turkey Energy Forum’'da ve Kasım 2018'de Ankara Sheraton Da gerçekleşen 7. Türkiye Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri Forumu ... PPP i'nda panel moderatörlüğü yapmıştır.

http://politikaakademisi.org/ 2018/11/13/upa-columnist- cigdem-yorgancioglu-will- moderate-a-panel-at-ppp- energy-forum-2018/

https://www.enerjigazetesi. ist/cigdem-yorgancioglu-will- again-act-as-moderator-at-ppp- in-turkey-2018/

UPA yazarının makaleleriyle katkıda bulunduğu, Gazi Kitabevi tarafından yayınlanan “Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri” adlı kitapta AB Enerji Politikalarında Türkiye'nin Yeri (Çiğdem Yorgancıoğlu) ile kitaba katkı sunmuştur.

2018 senesi Aralık ayında başta Pekin Üniversitesi ve Guangzhou Belediyesi’nin davetlisi olarak gittiği Çin’in Guangzhou şehrinde tango’nun dünya barısı ve dostluklar üzerindeki olumlu etkiler yaratma potansiyeli ve dinamiklerine ilişkin Uluslararası akademisyen ve sanatçıların katıldığı etkinlikte Türkiye’yi temsilen Çin, yerel ve ulusal TV kanallarında naklen ve tekrarı banttan yayınlanan bir akademik sunum gerçekleştirmiş ve kadın dünya barışı ve şiirsellik özelinde tangoda dostlukların onemi proJesinin ilk ayagını olusturmustur .Sosyal tango dansısı olan Yorgancıoğlu, tango üzerine yazılmış İngizlice bir şirin aynı zamanda Çinceye cevrilmesi icin de vesile olmustur.

https://www.haberturk.com/ sanatci-cigdem-yorgancioglu- cin-de-turkiye-yi-temsil-etti- 2273281

Yakın Dönem Aktiviteler

5 -8 Mart 2020 tarihleri arasında ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde Harbiye’de yapılan toplumun her kesimini ilgilendiren zengin bir içeriğe sahip, Sağlıklı ve kaliteli yaşamanın ve doğru beslenmenin; şehir hayatının içerisinde, nasıl? hangi koşullarda? mümkün olacağı konusunda halka rehber olma niteliğinde olan . “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Fuarında” TANGO TERAPİ PLATFORMU nun küratörlüğü (Etkinliğin amacı, TANGOTERAPİ ve TANGO dünyasına uzaktan yakına çeşitli yakınlık mesafelerinde olanları yeni bakış açıları, yöntem ve tekniklerinde yerleşik durumu ve yeni trendleri paylaşmak olarak özetlemek mümkün. TANGO TERAPİ PLATFORMU TTP tangoterapi ve tango ile Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam özeli üzeinden farklı temalar kapsamında İstanbul ve diğer şehirlerden katılan okul , maestro, akademisyen,uzman , yerli ve yabancı dünya çapında alanında ses getirmiş sanatçılarla . yeni fikirler sunarak fuar katılımcılarına yepyeni bir bakış açısı getirmek )

3.üncü kitabı Mart 2020 tarihinde MODERNISM-

NOVUS ORDO SECLORUM: NEW WORLD ORDER ESKİ KÖYE YENİ MODERNITE -YENI DÜNYA DÜZENI.( H.ÇiğdemYorgancıoğlu) İsmi ile yayınlanmış , lansman ve imza gün pandemi sonrası henüz

öngörülmeyen bir tarihe ertlenmiştir