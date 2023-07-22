Henüz 5 yaşındayken emekli öğretmen olan babaannesi Firdevs Alioğlu'nun yeteneğini keşfetmesiyle resim yapmaya başlayan 19 yaşındaki Alioğlu, geçen yıl Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olmasının ardından Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nü kazanarak Eskişehir'e yerleşti.

Eskişehir'e hayran kalan ve ABD'li ressam James Gurney'den ilham alarak kentteki beğendiği noktaları tuvale aktarmaya karar veren Alioğlu, bir ay önce ekipmanlarıyla cadde, sokak ve parkları dolaşmaya başladı.

Kentin hoşuna giden yerlerinde sehpasını kurup çalışan Alioğlu, şehir manzaralarını guaj, toz pastel, akrilik ve sulu boya kullanarak resmediyor.

Eskişehir'in 15'den fazla noktasını çizimleriyle adeta ölümsüzleştiren Cengiz Ferhat Alioğlu, yaz mevsimi sonuna kadar sayısını 40'a çıkarmayı planladığı eserlerini okulunda açacağı sergide sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor.

"Neresi hoşuma gidiyorsa orayı çizmeye başlıyorum"

Cengiz Ferhat Alioğlu, "peyzaj" temalı resim yapmaktan hoşlandığını söyledi.

Babaannesinin kendisini resme teşvik ettiğini anlatan Alioğlu, şöyle konuştu:

"Küçükken resim yeteneğimi keşfeden, bir süre önce vefat eden emekli matematik öğretmeni babaannem Firdevs Alioğlu, çizdiklerimi görünce hep şaşırırdı. Bunun ne anlama geldiğini çok geç anladım. O zamandan beri de devam ediyorum. Sokak resimleri çizmeye Eskişehir'de başladım. Şimdiye kadar 15'ten fazla yeri resmettim. Bu sayının yaz sonuna doğru artacağını düşünüyorum. Dışarı çıktığım zaman neresi hoşuma gidiyorsa orayı çizmeye başlıyorum. Çalışma sürem kullandığım malzemeye göre değişiyor. Toz pastel kullanıyorsam 3, akrilik ve sulu boya ile çalışıyorsam da 6 saat kadar sürüyor."

Alioğlu, çalışmalarına eskiz çıkararak başladığını belirterek, alt tonu belirleyip renklendirme işlemi yaptığını kaydetti.

Çalışması sırasında kendisini görenlerin resimlerini beğendiğini ifade eden Alioğlu, şunları dile getirdi:

"Kendilerini de çizmemi teklif ediyor. Bu sayede sosyalleşiyorum. Beni görünce mutlu oluyorlar. İnsanlarla iletişim kuruyorum, bana anılarını anlatıyorlar. Böylece güzel bir sohbet ortaya çıkıyor. Resim sayımı yaz mevsimi sonuna kadar 40'a çıkartacağım. Okulların başlamasıyla bir sergi açarak çalışmalarımı görücüye çıkartmayı planlıyorum. Yaptığım resimleri de okul açıldığında fakültemin bahçesinde Araştırma Görevlisi Nazan Çelik Brutscher desteğiyle sergileyeceğim. Serginin ardından resimlerimi satışa sunmayı düşünüyorum."

AA