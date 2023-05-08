Haber: Aslan Sayım

Özge Ulusoy’un Sunduğu Deniz Sekinin sahne aldığı ödül töreninde Ayçam güzelliğiyle tüm gözleri üzerine topladı… Barbie Bebek tarzı ile gecede ilgi odağı olan Ayçam gecenin en çok dikkat çeken ünlü konuğu oldu. Ayçam gece gece için tam 10 saatte hazırlandı. Sanatçıyı kostümü için Perihan Demirdelen ve izdivaç gelinlik sahibi Ülkü Ağar Ünal hazırladı. Özel saç tasarımını ise Ersin Köse imzası taşıyor. İnstagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayçam halası Seda Sayana benzerliği ile herkesi şaşırtıyor. Ödül Aşk töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayçam: hayatında kimsenin olmadığını kariyer odaklı olduğunu dile getirdi zira ülkede güvenilir erkek olmadığını vurguladı. Yeni projeler ve farklı alanlarda yazın da durmak yok diyerek ödülünü alarak geceden ayrıldı.