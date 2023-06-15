Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Cizre'de güvenlik korucusu Erdem'in şehit eden "Demhat", "Fırat", "Gelhat" kod adlı Mehmet Zeki İlmin Akdeniz'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında teröriste yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalandı.

İlmin'in terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.

AA