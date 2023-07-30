Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Tepecik Köyü'nde kayısı hasadına katıldı.

Mevsimlik işçilerle sohbet eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şimşek, bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Şimşek, kayısı üretiminde 15 bin 500 dekar alan ve 200 bin ağaç sayısı ile Gürün ilçesinin ürün rekoltesini her geçen yıl artırdığını ifade etti.

Şimşek, bölgenin kayısı üretimi açısından çok elverişli olduğuna dikkati çekti.

Yıllık 30 bin ton kayısı üretimi gerçekleştiğini belirten Şimşek, Gürün kayısısının marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Çiftçilere kayısı fidesi dağıtmaya devam edeceğiz"

Kayısı üretiminin artırılacağını belirten Şimşek, "Daha önce çiftçilerimize 50 bin adet kayısı fidesi dağıttık. İnşallah bu projemiz devam edecek. Sivas Valiliği olarak üreticilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Kurumsal bir yapıyla ölçek ekonomisine uygun üretim modeliyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl çiftçilerimize fide dağıtarak kayısı üretiminin artmasını sağlayacağız. Çiftçilerimize bereketli, emeklerinin karşılığını aldığı bol kazançlı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hasat programına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız eşlik etti.

AA