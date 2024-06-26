Federasyondan yapılan açıklamada, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonunun daha sürdürülebilir, daha etkin, daha nezih ve kaliteli olması adına 2022 yılında gerçekleşen "Yağlı Güreş Çalıştayı"nda lig usulünün temelinin atıldığı hatırlatıldı.

Daha sonraki yapılan çalıştaylarda da Kırkpınar'a katılım usulünde mutabakat sağlandığı ifade edilen açıklamada "CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde sezon sonu puan sıralamasında ilk 32’ye giren başpehlivanların doğrudan, kalan 8 başpehlivanın ise ön eleme ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılması konusunda tam ve kesin mutabakata varılmış olup Federasyonumuz Yağlı Güreş Müsabaka Talimatı’nda 26 Nisan 2024 tarihinde yapılan talimat değişikliği ile tüm kamuoyuna duyurulmuştur." denildi.

Başpehlivanların ön elemelerinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası içerisinde yapılması talebinin de federasyonca yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunduğunun altı çizildi.

Disipline sevk edilecekler

Son günlerden bazı başpehlivanların Kırkpınar'a doğrudan katılma talebinin uygun görülmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün bu karşılıklı müzakere ve iyi niyet süreci sonunda oluşturulmuş güreş takviminin son 15-20 günü içerisinde başpehlivanlarımızdan gelen, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde ön eleme müsabakalarının yapılmaması ve eski usulde tüm başpehlivanların doğrudan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılabilmesi yönündeki talepler federasyonumuzca kabul edilemez bulunmuş olup, söz konusu talebin uygulanmasının mümkün olmadığı hususu başpehlivanlarımıza açıkça ifade edilmiştir.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ön elemelerine katılacak bazı başpehlivanlarımızın sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine doğrudan katılma taleplerini içeren ‘protesto’ içerikli paylaşımlar ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin tarihi dokusunu bozmaya yönelik girişimler federasyonumuzca son derece üzücü bulunmuş olup, söz konusu paylaşımları yapan sporcuların Yağlı Güreş Müsabaka Talimatı’nın 25. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi, Yağlı Güreş Müsabaka Talimatı’nın 26. maddesinin 9. fıkrası ile Disiplin Talimatı’nın 9. maddesinin 3. fıkrası hükümleri gereğince 'idari tedbirli' olarak disiplin kuruluna sevk edilecekleri hususu kamuoyuna duyurulur."

Kırkpınar'da format değişikliğine karşı olan bazı başpehlivanlar ön elemeye katılmayacaklarını açıklamıştı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl uygulamaya konulacak ön eleme usulünü, bazı başpehlivanlar protesto edeceklerini açıklamıştı. Başpehlivanlar, yağlı güreş tarihinde hiçbir zaman uygulanmamış yeni formatı protesto edeceklerini belirtmişti.

Ön eleme güreşlerine çıkmayacaklarını aktaran başpehlivanlar, "Edirne'de ilk 32'ye kalmak için 3 tur sonrasında lig ilk 8'i ile güreşeceğimizi, bunun adaletsiz olduğunu federasyona bildirmemize rağmen bugüne kadar bu yanlıştan dönülmemiştir. 4 Temmuz Perşembe günü yapılacak ön eleme güreşlerine katılmayacağımızı başpehlivanlar olarak ayrım olmadan 6 Temmuz Cumartesi günü Sarayiçi'nde kol bağlamak istediğimizi beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada başpehlivanlar hukuki olarakta karara itirazda bulunduklarını belirtti.

Ön eleme nasıl olacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl ön eleme için 28 başpehlivan, normal güreş takviminden önce er meydanında mücadele verecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Kırkpınar'da format değişikliğine giderek 7 etaptan oluşan lig usulünü geçen yıl başlatmıştı.

Buna göre lig puan cetvelinde ilk 32'ye adını yazdıran başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılırken, aynı boyda güreş tutacak 8 pehlivanın ise ön eleme usulüyle belirlenmesi kabul edilmişti.

Kural gereği 4 Temmuz'da 28 başpehlivan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Sarayiçi Er Meydanı'nda ter dökecek.

Başpehlivan güreşlerinin başlayacağı 6 Temmuz Cumartesi gününden iki gün önce başpehlivanlar bu yılın Kırkpınar'ında ilk randevuya çıkacak.

Kura ve eşleşmeler nasıl olacak

Federasyon talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre, ilk 32'ye giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci ve üçüncü sekiz üçüncü ve dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturacak.

Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ilk tur güreşi yapacak.

Bu turun galipleri ikinci turda da dördüncü torbayı oluşturacak.

Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba, ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekimiyle eşleşmeler yapılacak.

Bu turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde Lig'de sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada yer alacak.

Çeyrek final ve takip eden turlarda tek torbada karışık kura uygulaması gerçekleştirilecek.