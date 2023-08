Haber: Damla Oya Erman

Günlerini 80'lerin sonları ve 90'ların başlarında sahne enerjisi ve karakteristik kıyafetleriyle rock dünyasına damgasını vuran Axl Rose, son yıllarda dönüşen görünümüyle de hayranlarını şaşırtıyor. Ünlü solistin fiziksel değişimi ve yaşam tarzı hakkında merak edilenler şöyle:

Fiziksel değişim

80'ler ve 90'lar boyunca sahne kostümleri, renkli saçları ve özgün tarzıyla tanınan Axl Rose, son yıllarda daha sakin ve olgun bir görünüme sahip. Fiziksel olarak daha zayıf bir görünüm sergileyen Rose, saçlarını daha kısa ve doğal tonlarda kullanmaya başlamış durumda.

Yaşam tarzı ve sağlık

Axl Rose'un yaşam tarzında da değişiklikler olduğu söyleniyor. Daha önceki yıllarda sağlık sorunları ve konser erteleme haberleriyle gündeme gelen Rose, son dönemlerde daha sağlıklı bir yaşam biçimine odaklanmış gibi görünüyor. Spor yapma ve daha dengeli bir beslenme düzenine sahip olduğu konuşulanlar arasında.

Müzik kariyeri

Guns N' Roses'un başarılı yıllarından sonra Axl Rose, müzik kariyerini solo projelerle ve grup içi dinamiklerle devam ettirdi. Grup 2016 yılında klasik kadrosunun bir kısmıyla birleşerek "Not in This Lifetime... Tour" adlı büyük bir turneye çıktı. Bu turne, efsanevi grubun hayranlarını yeniden coşturdu.

Axl Rose'un değişen görünümü ve yaşam tarzı, zamanın geçişi ve kişisel evrimi açısından ilgi çekici bir konu olmaya devam ediyor. Unutulmaz sahne performansları ve müziğiyle rock dünyasında kendine özel bir yer edinen Axl Rose, hayranları tarafından dikkatle takip edilen bir figür olarak kariyerine devam ediyor.