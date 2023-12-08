Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 268 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 180 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 925 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 437 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,7 ile doğal gaz santralleri, yüzde 18,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 105 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 389 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.