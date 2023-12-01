Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 783 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 963 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 644 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 9 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile doğal gaz santralleri, yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 924 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 289 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.