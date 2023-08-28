ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 123 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 239 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 926 bin 680 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 114 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 6 bin 82 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 517 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.