Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 916 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 61 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 919 bin 362 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 520 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile doğal gaz santralleri, yüzde 13,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 666 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 823 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.