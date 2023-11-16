Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 636 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 171 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 674 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 953 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile doğal gaz santralleri, yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 702 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 981 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.