Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 639 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 566 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 835 bin 278 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 145 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14,5 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 958 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 859 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.