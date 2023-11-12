Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 184 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 125 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 830 bin 148 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 930 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,3 ile rüzgar santralleri, yüzde 15,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 691 megavatsaat elektrik ihracatı, 473 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.