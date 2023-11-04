Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 189 megavatsaat ile saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 829 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 845 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 675 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile rüzgar santralleri, yüzde 16,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 387 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.