Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 520 megavatsaat ile saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 140 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 873 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,1 ile ithal kömür santralleri, yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 462 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 64 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.