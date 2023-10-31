Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 582 megavatsaat ile saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 409 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 823 bin 579 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 834 bin 988 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,9 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 429 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 839 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.