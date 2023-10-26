Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 645 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 305 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 857 bin 601 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 242 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile ithal kömür, yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 501 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 722 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.