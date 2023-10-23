Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 505 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 147 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 703 bin 563 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 722 bin 501 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile doğal gaz, yüzde 16,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 395 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 333 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.