ANKARA



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 128 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 318 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 811 bin 689 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 675 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 31 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 17 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.