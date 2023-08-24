Ankara

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 558 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 37 bin 45 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 113 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 120 bin 6 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 896 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 191 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA