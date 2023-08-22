ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 49 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 430 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 75 bin 807 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 747 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 683 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 624 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.