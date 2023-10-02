Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 970 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 66 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 732 bin 385 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 104 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 626 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 345 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA