İSTANBUL (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 673 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 941 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 921 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 435 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 872 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 545 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.