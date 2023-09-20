Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 911 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 105 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 738 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 846 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 909 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 17 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA