Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 135 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 258 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 661 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 497 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 700 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 573 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA