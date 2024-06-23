Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 660 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 204 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 931 bin 479 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 940 bin 146 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile rüzgar ve yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 541 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 150 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.