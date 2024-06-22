Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 145 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 16 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 948 bin 909 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 782 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,48 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,47 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,94 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 635 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.