Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 31 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 910 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 32 bin 687 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 798 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 714 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.