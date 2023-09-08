ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 844 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 330 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 15 bin 702 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 27 bin 213 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 870 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 382 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.