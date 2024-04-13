Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 182 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 846 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 582 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 578 bin 940 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 payla rüzgar santralleri ve yüzde 12,8 payla akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 20 megavatsaat elektrik ihracatı, 1382 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.