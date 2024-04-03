Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 442 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 572 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 841 bin 874 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 788 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 863 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 812 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.