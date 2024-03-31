Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 588 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 517 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 816 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 56 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 1977 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 519 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.