Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 921 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 242 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 501 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 949 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 530 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.