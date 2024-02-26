Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 919 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 445 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 762 bin 182 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 335 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 176 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 122 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.