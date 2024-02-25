Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 956 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 437 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 255 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 418 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 164 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.