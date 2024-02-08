Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 113 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 940 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 534 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 940 bin 26 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 6 bin 811 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 334 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.