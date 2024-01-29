Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 772 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 28 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 267 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 836 bin 837 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 115 megavatsaat elektrik ihracatı, 728 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.