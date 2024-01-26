Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 144 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 816 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 999 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 376 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile ithal kömür ve yüzde 19,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 621 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 312 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.