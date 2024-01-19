Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 359 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 824 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 956 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 373 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 546 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 318 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.